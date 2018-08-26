На Урале с нарушителей закона о миграции взыскали 300 тыс. рублей

Челябинск, , 05:32 — REGNUM В ходе двухдневного рейда в Челябинской области с нарушителей миграционного законодательства взыскано порядка 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Уточняется, что штрафы выписаны в ходе операции «Должник», которая проводилась с 24 по 25 августа сотрудниками Управления по вопросам миграции.

«В ходе проведенных рейдов с граждан Российской Федерации и иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, взыскано штрафов на сумму около 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, 20 человек, просрочивших оплату ранее выписанных штрафов, будут вызваны к судебным приставам в территориальные подразделения. У двоих должников арестованы автомобили.

Также на троих злостных уклонистов от уплаты штрафов заведены административные дела по части 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях (уклонение от исполнения административного наказания).

Помимо этого, 20 иностранцев, не уплативших ранее выписанные штрафы, теперь не смогут въезжать в Россию — пока на оплатят задолженность.

«Кроме того, в службу судебных приставов Челябинской области направлено более 100 постановлений по делам об административных правонарушениях для применения мер принудительного взыскания административных штрафов на общую сумму около 250 000 рублей», — сообщили в полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа из Челябинска выслан гражданин Узбекистана, обвиняемый в мошенничестве у себя на родине. Речь идет о двух эпизодах, в ходе которых он присвоил деньги своих соотечественников, которые получил якобы для передачи чиновникам.

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