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В Костроме муниципальные аптеки теряют сотрудников

Общество

Фармацевты уходят к частникам

Кострома, 26 августа 2018, 02:30 — REGNUM  Костромские власти обеспокоены уходом сотрудников муниципальных аптек к частникам, сообщает KOSTROMA.TODAY.

Несмотря на более высокие официальные зарплаты в государственных аптеках, фармацевты все чаще предпочитают трудоустройство у частников.

Чиновники предполагают, что выбор костромичей объясняется количеством денег, которые сотрудники получают на руки. В частных аптеках реальная зарплата, пусть и «серая», выше, чем в муниципальных.

Отмечается, фармацевты, понимая, что отчисления в фонды в итоге ниже, предпочитают сейчас получать больше денег. Костромские власти настаивают на том, что муниципальные аптеки нужно сохранять — чтобы сдержать рост цен на медикаменты.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин сказал, что уровень зарплат в российском здравоохранении будет зависеть от состояния дел в экономике.

Читайте подробнее: Зарплаты в здравоохранении будут зависеть от состояния экономики — Путин

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