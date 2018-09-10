Ярославский ОМОН. «Непаркетные» люди

Сергей Кузьмичёв, , 14:20 — REGNUM

Резиновая дубинка, приводящая в чувство стаю разнузданной шпаны — первое, о чём вспоминает рядовой гражданин при слове ОМОН. И в этом не виноваты ни ОМОН, ни рядовой гражданин, поскольку все прочие мероприятия бойцов отряда милиции особого назначения не проводятся на глазах широкой публики.

Более того, публику старательно изолируют от мест подобных событий для её же безопасности. Контртеррористические мероприятия, обезвреживание взрывных устройств, жесткое воздействие на криминалитет, освобождение заложников и другие операции по определению проводятся без лишнего «шума и пыли». Не говоря уже о таких событиях, как командировки в горячие точки, а проще выражаясь — на натуральную войну. Всё это и есть — обычная работа бойцов и офицеров ОМОНа.

В ходе одной из таких командировок произошли памятные для ярославского ОМОНа события — в сентябре 1999 года трое его бойцов погибли в бою с захватившими часть Дагестана ваххабитскими боевиками, вторгшимися из Чечни.

В течение 9 и 10 сентября при штурме горного села Чабан-махи погибли прапорщики милиции Игорь Серов, Сергей Сниткин и Александр Селезнев.

Игорь Серов вечером 9 сентября получил смертельное ранение осколками гранаты, разорвавшейся у него под ногами. Сергей Сниткин погиб от множественных осколочных ранений в ночь с 9 на 10 сентября при отражении ночной атаки боевиков, подобравшихся тогда к его пулеметной точке вплотную. Александр Селезнев погиб от нескольких пулевых ранений днем 10 сентября, прикрывая огнем своего пулемета выход штурмовой группы из огневого мешка, устроенного боевиками.

За все предыдущие и последующие командировки отряда на Северный Кавказ это были самые тяжелые потери ярославцев, хотя они участвовали и в не менее серьезных операциях.

По инициативе дагестанцев весь ярославский отряд ОМОН получил государственные награды. Игорю Серову, Сергею Сниткину и Александру Селезневу были присвоены звания Героев России (посмертно).

В знак памяти и уважения своих погибших товарищей ярославский ОМОН положил начало традиции ежегодных соревнований по военно-прикладным видам спорта. С 2001 года в них участвуют все подразделения УВД Ярославской области, а также их коллеги из других российских регионов.

Основным элементом соревнований является скоростное преодоление штурмовой полосы.

Ярославский отряд считает делом чести не уступать первое место в этих состязаниях и ревностно отстаивает право хранить переходящий Кубок у себя. Эта традиция соблюдается и после включения отряда в Росгвардию.

Помимо спортивной части, в этот день все желающие могут близко познакомиться с техникой, снаряжением, частью вооружения отряда и с его бойцами и офицерами. Для гостей устраиваются показательные выступления со штурмом многоэтажного здания, автобуса с террористами и заложниками, демонстрация элементов рукопашного боя и угощение из полевой кухни.

Традиционно на соревнованиях присутствуют представители региональных властей и духовенства, учащиеся кадетских классов города и области. Почетными гостями неизменно являются родные и близкие погибших, ветераны отряда.

Действующие бойцы и офицеры ярославского ОМОНа по понятным причинам воздерживаются от подробных рассказов о своей службе. Зато ветераны отряда более благосклонны к представителям СМИ и приоткрывают некоторые детали истории своего подразделения. Особенно интересны их рассказы о первых шагах ярославского ОМОНа, формировании коллектива, которое происходило в ходе сразу же начавшихся непрерывных командировок на весьма неспокойный Северный Кавказ.

Поскольку отряд формировался в 1993 году, в специфических условиях «лихих 90-х» годов, он не имел никаких пособий, инструкций по специальной подготовке, необходимого снаряжения и достаточного материального обеспечения. Бойцы и офицеры решали эти вопросы за счет собственного энтузиазма и ответственного отношения к своему делу. Жесткая система отбора и тяжесть повседневных задач не только не уменьшили число желающих попасть в это спецподразделение, но сплотили и выковали отряд, который завоевал авторитет как среди своих, так и среди врагов.

Напомним, это были времена правового беспредела, хронической многомесячной невыплаты денежного довольствия всем «государевым людям», неоднозначного и, мягко говоря, странного поведения высшего руководства страны. Кто знает, может быть, всё это дополнительно сплотило личный состав ярославского ОМОНа? Распоясавшиеся в те времена разнообразные антиобщественные и криминальные персонажи беспрекословно вставали в позу, указанную бойцами отряда, хотя потом и пытались воздействовать на них юридическими методами. Не помогало.

Пришедшие тогда в ОМОН рядовыми бойцами люди теперь стали офицерами и заняли в нём командные должности.

А задачи приходилось и приходится решать самые разнообразные. Например, обезвреживание взрывоопасных предметов — тоже входит в компетенцию ОМОНа. Один из саперов отряда, посмеиваясь, рассказал о том, как коллеги спускали его на веревке вниз головой в узкую яму, где лежали два неразорвавшихся артиллерийских снаряда. Обезвреживать их пришлось на ощупь, в полной темноте, по локти в грязной жиже.

Несмотря на большой опыт участия в военных действиях в горячих точках, сапёры отряда считают работу в местах постоянной дислокации (где живут обычные граждане) более сложной. В городе, живущем мирной жизнью, нельзя просто подорвать опасный предмет там, где он найден. Приходится выносить его буквально на руках для уничтожения в специально оборудованном месте. К своей опасной работе сапёры относятся со своеобразным юмором. Шутят про себя так: «Сапёры не должны быть умными, их просто должно быть много». Вспоминают, что на первых порах в ярославском отряде сапёров практически не было, учились на ходу. Например, из-за недостатка опыта в одной из первых командировок случайно сработала граната. Боец закрыл ее собой, лишился руки, но спас своих товарищей.

Специфика службы в ОМОНе зачастую воспринимается родственниками бойцов тяжело, некоторые жены настаивают на уходе своих мужей в более спокойные профессии. Но даже поддавшиеся на их уговоры мужья через некоторое время возвращаются в свой старый неспокойный коллектив. «Балаган этот гражданский вообще не вдохновляет», — отметил один из бойцов.

Не всегда ОМОН гоняется за злодеями — бывает и наоборот. Однажды «вдохновленный» наркотиками индивидуум сам решил догнать сотрудника милиции и напасть на него, имея при себе «скромный» 25-сантиметровый нож. На его беду, сотрудник, которого он всё-таки ударил ножом, оказался ОМОНовцем. Переоценившего свои таланты «фехтовальщика» боец отправил в «царство вечной охоты»…

Ярославский ОМОН недавно отметил свое 25-летие. С момента его рождения многое изменилось. Отряд построил крепкую тренировочную базу, получил современное вооружение, снаряжение, оборудование и боевую технику, хорошо приспособленную для выполнения самых сложных задач.

Но поскольку ОМОН является универсальным инструментом, личный состав отряда всегда помнит о том, что диапазон его задач может в любой момент расшириться в любом направлении. Это требует творческого подхода к своей службе и высокой мобильности мышления.

Несмотря на то, что милиция была переименована в полицию, аббревиатуру ОМОН (отряд милиции особого назначения) никто не пытался изменить. Хотя расшифровка стала иной — отряд мобильный особого назначения. Сохранение старого названия весьма символично. За относительно недолгий период своего существования бойцы и офицеры отряда смогли вложить в привычные буквы ОМОН нечто большее, чем надёжность, мощь и авторитет. Хотя и одного этого уже немало.

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