Ушел из жизни вокалист рок-группы We Came As Romans

Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Вокалист рок-группы We Came as Romans Кайл Павон скончался в США на 29-м году жизни. Об этом сообщается на странице музыкального коллектива в соцсети Instagram.

Трагедия произошла в субботу, 25 августа, в штате Мичиган.

«Трагическая смерть постигла Кайла слишком преждевременно как для него самого, так и его коллег по группе, — говорится в сообщении. — Все буквально опустошены его кончиной».

О причинах смерти вокалиста не сообщается.

