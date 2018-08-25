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Ушел из жизни вокалист рок-группы We Came As Romans

Общество

Трагедия произошла в субботу, 25 августа, в штате Мичиган

Вашингтон, 25 августа 2018, 23:33 — REGNUM  Вокалист рок-группы We Came as Romans Кайл Павон скончался в США на 29-м году жизни. Об этом сообщается на странице музыкального коллектива в соцсети Instagram.

Трагедия произошла в субботу, 25 августа, в штате Мичиган.

«Трагическая смерть постигла Кайла слишком преждевременно как для него самого, так и его коллег по группе, — говорится в сообщении. — Все буквально опустошены его кончиной».

О причинах смерти вокалиста не сообщается.

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