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Бутина назвала условия содержания под стражей приемлемыми

Общество

Гражданка РФ Мария Бутина, которую обвиняют в «ведении деятельности в пользу иностранного государства», задержали в США

Москва, 25 августа 2018, 19:36 — REGNUM  Гражданка России Мария Бутина, арестованная в США, в телефонном разговоре с родственниками назвала условия содержания в американской тюрьме приемлемыми. Об этом сообщил ТАСС ее отец Валерий Бутин.

«Приемлемые условия содержания (в тюрьме), нормальное питание, — рассказал Бутин, ссылаясь на слова дочери. — Трудности (у Марии Бутиной) только с временным распорядком».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданка РФ Мария Бутина, которую обвиняют в «ведении деятельности в пользу иностранного государства», задержали в США в июле 2018 года.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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