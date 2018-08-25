Жители Калуги отмечают 647 годовщину родного города

Калуга, , 16:57 — REGNUM В Калуге на Театральной площади в полдень, 25 августа, был дан старт народному празднованию по случаю 647 годовщину города.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, Театральная улица в День города превратилась в творческий бульвар, который отдан музыкантам, художникам и актерам Калужского театра кукол.

Юные калужане в День города получили возможность построить мегаполис из картона. Картонный город юные строители раскрасили, а затем приняли участие в конкурсе картонных костюмов.

Для детей также создали интерактивную площадку «Город профессий». На этой площадке юных калужан познакомили с профессиями врача, повара, флориста, музыканта, строителя, художника.

Еще одной новинкой стал онлайн-парк, который «построил» один из операторов сотовой связи. В этом парке калужане могут смотреть кино, сделать необычное фото и отдыхать в лаунж-зоне.

На площадке у Калужского дома музыки стартовал фестиваль национальных танцев и этнографических презентаций «Вместе мы — радуга!». На площадке у Дома быта открылись танцевальные мастер-классы, а в сквере Мира все желающие смогли попробовать сдать нормы ГТО.

Часть центральной улицы Калуги — улица Кирова в День города превратилась в «Аллею творчества». У памятника Кирову выступают жонглеры, фокусники и эквилибристы, на площадке перед кинотеатром «Центральный» юным калужанам предоставили возможность совершить путешествие в мир Галилео. Вечером эта площадка станет концертной. Там будет выступать калужская группа «ВместоКофеBAND».

Центральный парк культуры и отдыха Калу в день рождения города принял два фестиваля — казачьей песни и энергосбережения. В парке, также, открылась пленэр-выставка «Цвет Калуги» и акция «Наш город».

День города также празднуют в сквере Карпова, на площадке у памятника 600-летию Калуги, в Калужском инновационном культурном центре и у ТРЦ «Торговый квартал».

Главным событием дня, как обычно, стало карнавальное шествие. В этом году оно проходит под девизом «Если город танцует».

Вечером Калуга продолжит празднование на площади Старый торг и на Театральной площади. На Театральной будут выступать педагоги и студенты Калужского областного колледжа культуры и искусств, академия эстрады «Гранд» и педагоги студии Аллы Духовой «Тодес».

На площади Старый торг — дуэт #2Маши в составе Марии Зайцевой и Марии Шейх, кавер-группа VoreWer.40 и группа «Бурито».

В летнем амфитеатре калужского Инновационного Культурного Центра пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино», в рамках которой покажут популярные российские фильмы, ставшие лидерами интернет-голосования. Завершится празднование по случаю Дня города фейерверком.