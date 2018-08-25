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Жители Перми смогут летать в Минеральные воды напрямую

Общество

Самолеты будут совершать вылеты из аэропорта «Большое Савино» два раза в неделю по вторникам и пятницам в 05:15 по местному времени. Перелет будет длиться три часа 30 минут

Жители Перми смогут летать в Минеральные воды напрямую
Павел Латышов © ИА Красная Весна
Самолет в небе

Пермь, 25 августа 2018, 16:34 — REGNUM  Начиная с 18 сентября 2018 года жители Перми смогут совершать прямые рейсы в Минеральные Воды, сообщает портал Properm.ru.

Билеты уже поступили в продажу. Самолеты будут совершать вылеты из аэропорта «Большое Савино» два раза в неделю по вторникам и пятницам в 05:15 по местному времени. Перелет будет длиться три часа 30 минут.

Напомним, недавно в Перми открылись продажи билетов по другим направлениям: в города Ханты-Мансийск, Когалым и Сургут. Это стало возможно благодаря федеральной программе, направленной на развитие внутренних авиарейсов.

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