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В Москве в очередной раз задержан блогер Навальный

Общество

Задержания Навального становятся традицией

В Москве в очередной раз задержан блогер Навальный
Иван Шилов © ИА REGNUM
Навальный

Москва, 25 августа 2018, 15:57 — REGNUM  В Москве в очередной раз был задержан оппозиционный блогер Алексей Навальный. Об этом сегодня, 25 августа, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По её словам Навальный был задержан правоохранительными органами в подъезде дома, в котором он проживает.

Она утверждает, что блогера доставили в ОВД Даниловский для разъяснения причин задержания.

Стоит отметить, что Навального регулярно задерживают, а затем суд назначает ему административный арест за систематические нарушения закона о массовых собраниях и митингах.

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Дела Алексея Навального
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