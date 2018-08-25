Поисковики установили судьбу лётчика, сбитого в 1942 году под Чудово

с. Спасская Полисть, Новгородская область, , 14:20 — REGNUM Участники поисковой экспедиции «Волховский фронт. Чудово» установили судьбу летчика Алексея Зеленского, который пилотировал самолёт-истребитель ЛаГГ-3, сбитый в воздушном бою 12 июня 1942 года близ деревень Мостки и Кузино (нынешний Чудовский район Новгородской области). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Поискового движения России, поисковики завершили подъём самолёта и нашли личные вещи пилота.

Был исследован квадрат (шесть на восемь метров) в том месте, где самолёт штопором вошёл в землю. Поднят винт с муфтой, деталь коленчатого вала, радиатор двигателя, а под грудой металла обнаружен командирский планшет, из которого удалось извлечь карту и фотографию летчика.

Останки пилота обнаружили 20 августа, в кармане его гимнастерки также нашли личные вещи.

«Хорошо сохранилась гимнастёрка, лётный комбинезон», — сообщил руководитель работ по подъёму самолета, командир «Вологодского поискового отряда» Иван Дьяков.

По его словам, среди личных документов, найденных в кармане (их удалось прочесть в лаборатории), — комсомольский билет.

«Его данные совпали с данными, полученными по номеру двигателя самолета, найденного ранее», — сообщил Иван Дьяков.

Зеленский Алексей Алексеевич, 1922 года рождения, уроженец Днепропетровска. Последнее место службы — 160-й истребительный авиаполк Волховского фронта. Сбит в воздушном бою 12 июня 1942 года близ деревень Мостки и Кузино. Зеленский был представлен к награде «Орден Красного Знамени». Из наградного листа: «8 мая 1942 года при сопровождении Пе-2 в район Кириши, храбро дрался в воздушном бою, где участвовало до 20 самолетов с обоих сторон, из-за поврежденного бензобака вышел из боя. При перетягивании на свою территорию — встретил ХЕНКЕЯ-126, несмотря на струю бензина из пробитого бака — двумя прицельными очередями сбил его». Получить награду он не успел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная военно-историческая экспедиция «Волховский фронт. Чудово» началась на местах боёв Великой Отечественной войны в Чудовском районе Новгородской области 10 августа. В поисковых работах приняли участие более 600 человек — поисковики из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии, из 30 регионов России, а также военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона.

Напомним, что работы велись на местах боёв Любанской наступательной операции зимы-весны 1942 года. Здесь при попытке прорыва к селу Спасская Полисть понесли большие потери соединения 59-й и 2-й ударной армии.

Читайте ранее в этом сюжете: Экспедиция «Волховский фронт. Чудово» объединит поисковиков из восьми стран