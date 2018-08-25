Дэвиду Бекхэму грозит административное наказание

Лондон, , 12:16 — REGNUM Бывший футболист, полузащитник и капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за превышение скорости, сообщает 25 августа Daily Mail.

Как утверждает полиция, 23 января 2018 года, Дэвид Бекхэм превысил скорость на 19 миль, разогнавшись до 59 миль в час в зоне ограничения скорости до 40 миль в час. Экс-футболист отрицает свою вину и, в связи с этим, решение по делу будет принято в суде. Заседание суда назначено на 28 августа.

Сообщается, что за правонарушение Бекхэму грозит административное наказание в виде штрафа и лишения водительских прав.

Стоит отметить, что ранее Дэвид Бекхэм запретил своей супруге, Виктории Бекхэм, управлять автомобилем, аргументировав это её крайней невнимательностью и пренебрежением к требованиям безопасности во время езды за рулём.