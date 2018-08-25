Новосибирские власти обещают дольщикам квартиры, дольщики выходят на митинг

Новосибирск, , 11:53 — REGNUM Власти Новосибирской области заявили, что в ближайшее время 50 семей обманутых дольщиков получат квартиры. Списки уже согласованы в региональном минстрое, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказал врио министра строительства области Иван Шмидт, региональным правительством в 2015 году в качестве пилотного проекта принят закон, который предусматривает правовой механизм восстановления прав обманутых дольщиков в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Он предполагает как достройку проблемных объектов, так и предоставление жилья тем обманутым дольщикам, которые утратили возможность восстановления своих прав иными способами.

«В списки граждан, которым планируется предоставить жилые помещения при реализации масштабных инвестиционных проектов (МИП), включены 50 семей, которые впервые в Российской Федерации в ближайшее время получат долгожданные квартиры от ведущих застройщиков Новосибирской области, и перестанут быть обманутыми дольщиками. Согласование данного списка — реальный результат механизма восстановления прав обманутых дольщиков, работающего в Новосибирской области», — сказал Иван Шмидт.

Тем временем, на сегодня, 25 августа, в городе Новосибирске запланирован митинг обманутых дольщиков. Протестную акцию уже назвали общероссийской: у памятника Александру III на набережной Оби соберутся дольщики из Новосибирска, Абакана, Омска, Красноярска, Томска и других городов Сибирского федерального округа.

«У нас нет никакого политического умысла, не стоит никакой за нами партии и мы не состоим ни в какой оппозиции. Я восемь лет обманутый дольщик, и выборы губернатора здесь не причем», — сказал «Тайге. инфо» один из активистов Виктор Кутаков.

Участники хотят обратиться к полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округу Сергею Меняйло.

Отметим, что в реестре обманутых дольщиков, размещённом на сайте министерства строительства Новосибирской области, по данным на август 2018 года, значатся 1 384 человека.

Власти города Новосибирска обещают в 2018 году ввести в эксплуатацию не менее шести жилых долгостроев: на улицах Учительской, 9, Вертковской, 5/3, Ельцовской, 6, Связистов, 13/2, Ленинградской — 1-й Инской и Петухова, 1в.

«Сейчас в перечне проблемных многоквартирных жилых домов насчитывается 38 объектов. 13 из них можно назвать самодостаточными, они могут быть введены в эксплуатацию с учетом предоставления субсидий из бюджетов города и области, — говорил ранее начальник отдела капитального строительства и инженерного обеспечения департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Александр Колмаков. — В отношении еще 17 домов требуется реализация мероприятий в рамках закона Новосибирской области. Ориентировочная стоимость завершения строительства составляет 4 млрд 570 млн рублей. Еще восемь объектов находятся в судах о банкротстве».

Региональные власти обещали до 2020 года сдать 29 долгостроев.