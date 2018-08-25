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Составлен рейтинг самых бюджетных мест для отдыха в Абхазии

Общество

Составлен рейтинг самых дешёвых курортов в стране на черноморском побережье

Составлен рейтинг самых бюджетных мест для отдыха в Абхазии
Алексей Колесников © ИА Красная Весна
Новый Афон. Абхазия

Сухум, 25 августа 2018, 11:55 — REGNUM  Рейтинг самых бюджетных мест для отдыха в Абхазии составили 24 августа эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU.

В пятёрку лидеров по самому дешёвому отдыху в сентябре попали Новый Афон, Гагра, посёлок Цандрипш, село Алахадзы и Пицунда.

Самым необременительным для бюджета окажется отдых в Новом Афоне (1 тыс. руб/сутки), дороже всего отдых обойдётся в Пицунде (2,3 тыс. руб/сутки). При этом в этих местах чаще всего планируют отдых сразу на две недели.

В Гагре, посёлке Цандрипш и Алахадзы отдых обойдётся до 1,7 тыс. руб./сутки.

Дороже всего в сентябре будет отдых в Сухуми — от 3 тысяч руб./сутки.

Напомним, что ранее эксперты TVIL.RU называли пять самых бюджетных мест для отдыха в России. Этот рейтинг возглавили Пятигорск и крымское село Курортное, где отдых обойдётся в 1 тысячу руб./сутки.

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Курорты Северного Кавказа
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