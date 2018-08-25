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В Восточном военном округе проведена внезапная проверка боеготовности

Общество

В ходе проверки проведен тактическое учение

В Восточном военном округе проведена внезапная проверка боеготовности
Иллюстрация: Mil.ru
Разведка ВС России

Хабаровск, 25 августа 2018, 10:25 — REGNUM  Тактические учения с боевой стрельбой прошли с мотострелковой бригадой Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, сообщает 25 августа сайт Министерства обороны РФ.

Учение было проведено в ночных условиях, в рамках внезапной проверки боеготовности.

Сообщается, что в ходе учений на полигоне мотострелками были отработаны задачи по оборудованию ложных позиций, ведению маневренной обороны, вводу в бой резервных подразделений, были выполнены упражнения контрольных стрельб в ночных условиях из различных видов вооружения, в том числе из реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и стрелкового вооружения.

Кроме этого, в учениях участвовали танки Т-72Б3, боевые машин пехоты БМП-2, зенитные самоходные установки «Шилка».

Отмечается, что всего в учениях были задействованы около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, что внезапная проверка боеготовности проводится с 20 по 25 августа решением президента РФ Владимира Путина, в рамках подготовки к масштабным учениям «Восток — 2018»

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Военные учения
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