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Задержка рейсов в аэропортах Москвы: названы причины

Общество

В аэропортах столицы отменены или задержаны почти 20 рейсов

Задержка рейсов в аэропортах Москвы: названы причины
mrhayata
Задержка рейса

Москва, 25 августа 2018, 09:25 — REGNUM  18 рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах, сообщает 25 августа сервис Яндекс.Расписания.

По данным сервиса, 1 рейс задержан в аэропорту Шереметьево, в Домодедово задержали 11 рейсов. Во Внуково три рейса задержано, три — отменено. Один рейс вылетит с задержкой из аэропорта Шереметьево.

Причиной задержки двух рейсов во Внуково указывается позднее прибытие воздушного судна. О причинах задержки и отмене вылета других рейсов на данный момент ничего не сообщается.

Напомним, что ранее был задержан почти на 10 часов рейс авиакомпании «Якутия» из Сочи в Москву. Причиной задержки стала поломка самолёта.

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