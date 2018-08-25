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Солнечная погода порадует москвичей в эти выходные

Общество

Сухо и солнечно будет в столице

Солнечная погода порадует москвичей в эти выходные
Эдвард Мунк. Солнце. 1912

Москва, 25 августа 2018, 08:43 — REGNUM  Солнечные выходные дни обещает в Москве Гидрометцентр 25 августа.

По данным Гидрометцентра, в эти выходные в Москве установится ясная погода, без осадков. 26 августа будет небольшая облачность, сила ветра при этом в оба выходных дня не превысит 8 м/сек.

Как сообщается, сухая солнечная погода установится благодаря антициклону скандинавского происхождения. Температура воздуха ожидается при этом на 4−5 градусов выше климатической нормы в этот период по столице.

Днём ожидается 24−26 градусов тепла в субботу, 25 августа. В воскресенье, 26 августа, будет до 26 градусов тепла по Москве и от +22 до +27 по области.

Относительная влажность составит 29%.

Отметим, что, по прогнозам Гидрометцентра, температура воздуха в столице не понизится в течение всей будущей недели. Но, начиная со вторника, в Москве ожидаются осадки, в виде небольшого кратковременного дождя.

Стоит напомнить, что ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о наступлении тёплых дней в столице с 24 августа.

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