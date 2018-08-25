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Прокуратура США выясняет, если у Никулина данные о «вмешательстве» в выборы

Общество

Российский гражданин Евгений Никулин был задержан в Чехии и экстрадирован в США, где его обвиняют в хакерских атаках

Вашингтон, 25 августа 2018, 08:14 — REGNUM  Генеральная прокуратура США заинтересовалась российским гражданином Евгением Никулины, которого американские власти считают хакером, причастным к делу о так называемом «вмешательстве» России в президентские выборы. Об этом накануне, 24 августа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский гражданин Евгений Никулин был задержан в Чехии в октябре 2016 года по запросу Федерального бюро расследований США.

30 марта власти Чехии экстрадировали Никулина в США. Там ему предъявили обвинения в совершении хакерских атак. Никулин отказался признать себя виновным. Свдебный процесс тянется уже не первый год и ожидается, что завершится он судом присяжных, который назначен на 28 января 2019 года.

Однако теперь по данным Bloomberg прокуратура США решила выяснить, есть ли у Никулина какие-либо данные о «вмешательстве» России в американские выборы.

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