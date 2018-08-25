Отказ Украины забрать свои корабли из Крыма вызвал бурный отклик в сети

Москва, , 07:58 — REGNUM Множеством комментариев отреагировали российские пользователи интернета на отказ Украины забрать свои боевые корабли из Крыма.

«-Заберите свою технику!-Нет! Мы подадим в суд!!!-С какой целью?-Чтоб забрать свою технику!» — эта и огромное количество других шуток было опубликовано в сети.

Российские пользователи напомнили и тот факт, что Украина распилила на металлолом половину флота, полученного от России при распаде СССР, а оставшаяся в Крыму часть кораблей годится лишь в переплавку.

«Вы видели украинскую технику которую вывозили в 14 году из Крыма на материк. это ужОс, сплошной раскуроченный металлолом есть много видосов того времени, гляньте», — замечает один из комментаторов.

Напомним, что ранее бывший глава Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук рассказал, что, по его мнению, Украина не торопится забирать у России принадлежащие ей корабли, находящиеся сейчас в Крыму, потому что автоматически теряет повод для исков в различных международных институтах. При этом Гайдук откровенно признался, что украинский флот сейчас находится в упадке, так как в своё время, 65 кораблей из 140 были распилены на металлолом.