Правительство лишило заключенных СИЗО добавок к питанию

Москва, , 07:46 — REGNUM Правительство Российской Федерации лишило определённые категории заключенных следственных изоляторов положенных ранее дополнительных продуктов. Об этом накануне, 24 августа, сообщили журналистам члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Сперва стали поступать жалобы от беременных женщин, содержащихся в СИЗО, о том, что они перестали получать специальные диеты. Ранее беременные женщины, кормящие матери и несовершеннолетние, содержащиеся в СИЗО, получали дополнительные продукты питания — овощи, сушеные фрукты, мясо, творог и ряд других продуктов.

Когда члены ОНК стали разбираться в ситуации, то выяснилось, что ФСИН действительно изменила нормы питания для этих категорий заключенных на основании постановления правительства России от 18 апреля 2018 года, которое регулирует нормы питания заключенных СИЗО. Ранее предусмотренные для беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних продукты были исключены из этих норм.

В итоге члены председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что в соответствующие органы будет направлено предложение о восстановлении прежних норма питания для заключенных СИЗО.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова также заявила, что обратится в ФСИН с требованием вернуться прежние норма питания.