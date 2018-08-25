ГИБДД представила образец новых водительских прав с микрочипом

Москва, , 07:17 — REGNUM Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации (ГИБДД) впервые показало облик нового водительского удостоверения. Об этом 24 августа пишет газета «Коммерсантъ».

На новых водительских правах будут присутствовать надписи на иностранных языках — надпись «Водительское удостоверение будет продублирована на английском и французском языках.

Также на лицевой стороне удостоверения в нижнем левом углу появится значок руля. Надпись RUS будет нанесена специальным защитным слоем. На задней стороне удостоверения в левом верхнем углу будет располагаться QR-код.

Главное отличие нового удостоверения — это наличие микроэлектронного устройства (микрочипа) и ряд дополнительных степеней защиты. Кроме того, права будут изготавливаться на пластиковой основе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа МВД заявило, что в России появятся новые образцы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Все они будут оснащены микрочипами. Государственная пошлина при получении новых прав составит 3 тыс. рублей, СТС — 1,5 тыс. рублей.