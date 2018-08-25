На московском аукционе выставят личные вещи Виктора Цоя

Москва, , 05:06 — REGNUM Московский аукционный дом выставит на торги личные вещи рок-музыканта Виктора Цоя, среди которых есть паспорт музыканта и его записная книжка, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что торги пройдут 26 сентября. За советский паспорт известного рок-музыканта назначена стартовая цена в 2,5 млн рублей. Второй уникальный лот, по мнению гендиректора аукционного дома, — это записная книжка, в которой хранятся телефоны всех знакомых Цоя.

Стартовая цена на записную книжку планируется в полмиллиона рублей. Также на торгах будут выставлены рукописи двух песен Цоя, одна из которых неизвестна до сих пор.

По словам первого директора группы «Кино» Юрия Белишкина, эти личные вещи Цоя могут быть вполне подлинными. По его словам, зачастую на аукционах появляются подлинные вещи музыкальных исполнителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля телеканал ABC News заявил о выставлении личных вещей американского астронавта Нила Армстронга, который считается первым в истории человеком, ступившим на поверхность Луны. Среди вещей, выставленных на распродажу, есть личные вещи Армстронга, которые он брал с собой в полет на Луну.

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