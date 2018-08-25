ABC: экс-работника американского минздрава арестовали за домогательства

Нью-Йорк, США, , 00:50 — REGNUM Экс-директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Томас Фриден был задержан правоохранительными органами в Нью-Йорке по обвинениям в домогательствах, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, Фриден «якобы ухватил женщину за ягодицы во время время встречи на его квартире в Бруклине». 55-летняя женщина, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила об этом случае в июле. Это заявление и привело к аресту Фридена. Теперь Фриден предстанет перед бруклинским судом.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник генерального менеджера клуба «Оттава Сенаторз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Рэнди Ли подал в отставку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Как сообщил сам Ли, его решение связано с ответственностью перед хоккейным клубом.

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