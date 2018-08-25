За убийство из ревности челябинец получил большой срок

Челябинск, , 00:11 — REGNUM К длительному сроку лишения свободы в колонии особого режима приговорен житель Челябинска за убийство своей знакомой, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточняется, что решение вынесено 22 августа Каслинским судом Челябинска. 54-летний челябинец признан виновным в нарушении части 1 статьи 105 УК РФ — умышленное убийство.

Убийство челябинец совершил 28 мая у котельной поселка Воздвиженка Каслинского района. Он убил из ревности и «личных неприязненных отношений» свою бывшую подругу, нанеся женщине не менее 19 ударов в область грудной клетки, живота и рук.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, а также постановил взыскать 1 000 000 рублей за причиненный моральный вред в пользу родственников потерпевшей», — отметили в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Кемеровской области приговорен к 17 годам колонии строго режима за убийство двухлетнего сына своей любовницы. Ему не понравилось, что мальчика и его брата навещает отец.

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