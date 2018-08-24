«Магический обряд» обошёлся свердловчанке в 2 года и 6 месяцев колонии

Первоуральск, Свердловская область, , 20:58 — REGNUM В свердловском Первоуральске осуждена мошенница, которая выманила у жертвы 20 тыс. рублей за снятие порчи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Преступление было совершено в мае 2018 года. Валентина Р. 1981 года рождения сообщила одной из местных жительниц о том, что имеет магический дар, и порекомендовала снять порчу с потерпевшей и с её сына. Женщина согласилась. Р. пришла в квартиру жертвы и за 20 тыс. рублей провела так называемый обряд.

Затем обладательницу «магического дара» обвинили в мошенничестве. Во время следствия она возместила пострадавшей весь ущерб. Но от наказания это не спасло. Суд назначил ей 2 года и 6 месяцев колонии. В законную силу приговор пока не вступил.