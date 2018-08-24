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«Магический обряд» обошёлся свердловчанке в 2 года и 6 месяцев колонии

Общество

Женщину признали виновной в мошенничестве со значительным ущербом

«Магический обряд» обошёлся свердловчанке в 2 года и 6 месяцев колонии
Места лишения свободы

Первоуральск, Свердловская область, 24 августа 2018, 20:58 — REGNUM  В свердловском Первоуральске осуждена мошенница, которая выманила у жертвы 20 тыс. рублей за снятие порчи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Преступление было совершено в мае 2018 года. Валентина Р. 1981 года рождения сообщила одной из местных жительниц о том, что имеет магический дар, и порекомендовала снять порчу с потерпевшей и с её сына. Женщина согласилась. Р. пришла в квартиру жертвы и за 20 тыс. рублей провела так называемый обряд.

Затем обладательницу «магического дара» обвинили в мошенничестве. Во время следствия она возместила пострадавшей весь ущерб. Но от наказания это не спасло. Суд назначил ей 2 года и 6 месяцев колонии. В законную силу приговор пока не вступил.

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