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Угроза детям: у уборщицы свердловского роддома нашли туберкулёз

Общество

Женщина отстранена от работы

Угроза детям: у уборщицы свердловского роддома нашли туберкулёз
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Рентген грудной клетки

Краснотурьинск, Свердловская область, 24 августа 2018, 20:42 — REGNUM  В свердловском Краснотурьинске отстранена от работы женщина, которая с открытой формой туберкулёза работала уборщицей в акушерском отделении местного роддома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Информация о сотруднице с опасным заболеванием появилась в местных СМИ. В ходе проверки факты подтвердились. Тяжёлую форму у женщины нашли во время планового медосмотра.

Сейчас женщина лечится амбулаторно. В роддоме провели дезинфекцию. На туберкулёз срочно обследовали всех сотрудников. Также обследование на туберкулёз рекомендовано пройти 240 детям.

Фактов дальнейшего распространения туберкулёза пока не обнаружено. Роддом работает в обычном режиме. А прокуратура выясняет, соблюдало ли руководство роддома требования о необходимости проводить регулярные медосмотры персонала и как так получилось, что среди персонала оказалась сотрудница с запущенной формой туберкулёза.

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Туберкулез
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