Выросло число заболевших гепатитом на петербургских автозаводах

Санкт-Петербург, , 20:46 — REGNUM Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания гепатитом А на двух автомобильных заводах Санкт-Петербурга — Toyota и Nissan — увеличилось с 18 до 22 случаев. Еще 13 сотрудников автозаводов с подозрением на вирусный гепатит отстранены от работы для дальнейшего обследования. Об этом сообщило вечером 24 августа управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Ранее был установлен источник эпидемии: многочисленные нарушения в работе заводских пищеблоков со стороны ООО «эМэФСи», обеспечивавшего питание сотрудников обоих автозаводов. Работа этого предприятия на автозаводах прекращена, питание рабочих сейчас обеспечивают другие поставщики.

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При проведении санитарно-эпидемиологического расследования, кроме выявления грубейших нарушений технологии хранения и обработки пищевой продукции, антисанитарии производственных помещений, отсутствия прививок и санитарных книжек у персонала, были отобраны пробы пищевой продукции. В них найдены патогенные микроорганизмы и болезнетворные бактерии.

В суды направлены материалы об административном приостановлении деятельности ООО «эМэФСи» на предприятиях ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» и ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия».

На самих автозаводах сотрудникам делают прививки от гепатита и обучают мерам предосторожности. При этом работа автомобильных предприятий продолжается.

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