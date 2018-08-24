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Назарбаев предложил повысить эффективность МВД по грузинскому сценарию

Общество

Казахстанский лидер предложил уволить полицейских и нанять юристов

Назарбаев предложил повысить эффективность МВД по грузинскому сценарию
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Атырау, Казахстан, 24 августа 2018, 20:40 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил реформировать систему МВД на основе грузинского опыта — уволить полицейских и нанять юристов, сообщает 23 августа издание «Мой город».

Глава государства отметил, что в настоящее время в республике юристы остаются невостребованными. По мнению Назарбаева, работу вузов необходимо выстроить так, чтобы они готовили недостающих специалистов.

Президент добавил, что в стране недостает специалистов в сельскохозяйственной сфере, поэтому необходимо открыть сельскохозяйственные университеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев заявил, что ведомство будет лишать вузы республики лицензии в случае невостребованности выпускников.

Читайте ранее в этом сюжете: Вузы Казахстана лишатся лицензии за неустройство выпускников

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Политическая жизнь Казахстана
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