Большинство больниц Узбекистана не подключены к канализации

Ташкент, , 20:19 — REGNUM В Узбекистане из 5 703 зданий учреждений здравоохранения лишь 2 105 (37%) подключены к центральным сетям канализации. Об этом говорится в проекте указа президента республики «О мерах по кардинальному совершенствованию системы здравоохранения и социального обеспечения Республики Узбекистан».

В документе отмечено, что 3 487 зданий (61%) используют выгребные ямы. С 2010 по 2018 год в 830 медицинских учреждениях проведены строительно-монтажные работы на сумму 3,3 трлн сумов ($423 млн). При этом 2 245 (39%) зданий нуждаются в улучшении материально-технической базы.

Кроме того, 1 702 (30%) зданий медучреждений подключены к системе газоснабжения, а 3 886 (68%) отапливаются углем и 115 (2%) — жидким топливом.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов Узбекистана был опубликован проект указа президента, в рамках которого министерство здравоохранения республики планируется переименовать в министерство здравоохранения и социальной защиты.

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