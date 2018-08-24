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Обманувший сотни дольщиков свердловский застройщик признан невменяемым?

Общество

Решение о применении мер медицинского характера принял Орджоникидзевский районный суд

Обманувший сотни дольщиков свердловский застройщик признан невменяемым?
Иоганн Генрих Фюссли. Безумная Кейт. 1806-1807

Екатеринбург, 24 августа 2018, 19:26 — REGNUM  Обманувший десятки дольщиков жилья в Екатеринбурге застройщик признан невменяемым. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишут издания, решение о применении к нему мер медицинского характера принял Орджоникидзевский районный суд. Это якобы произошло 23 августа.

На сайте суда действительно имеется информация об одном из уголовных дел. По данным судебной инстанции, постановление о применении мер медицинского характера было вынесено в порядке главы 51 УПК России. При этом информация о лице, в отношении которого применена эта мера, скрыта.

Обманутые дольщики опасаются, что теперь им не удастся получить от застройщика денег.

Напомним, застройщик был осуждён за особо крупное мошенничество в феврале 2017 года. Речь идёт о жилищном строительном кооперативе «Стачек», который так и не был построен. В целом пострадавшими от мошеннических действий стали 437 дольщиков жилья, а ущерб превышает 594 млн рублей. Суд отправил его в колонию на шесть лет.

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