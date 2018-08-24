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В Китае ликвидируют нелегальные общественные организации

Общество

В ходе соответствующей кампании расширена практика привлечения законных участников общественной деятельности к социальной работе

В Китае ликвидируют нелегальные общественные организации
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай

Пекин, 24 августа 2018, 19:07 — REGNUM  В министерстве гражданской администрации (МГА) КНР подвели предварительные итоги специальной кампании по борьбе с нелегальными общественными организациями (НОО), которая проводится с 1 апреля по 31 декабря 2018 года, сообщает 24 августа Синьхуа.

В общей сложности распущены или запрещены 1,8 тысяч НОО, которые находятся в шести списках, обнародованных министерством. В ходе кампании усилено внимание к названиям и регистрации общественных организаций, а также к их репутации.

При этом в ходе кампании одобрено и осуществлено более 450 новых проектов по привлечению «чистых» перед законом общественных организаций к участию в предоставлении общественных услуг. Общая сумма этих проектов оценивается в 179 млн юаней.

Следует отметить, что именно общественные организации служат одним из важнейших источников специалистов по социальной работе; в 2018 году соответствующий квалификационный экзамен сдали почти 114 тысяч человек. Таким образом, общее количество социальных работников в КНР превысило 440 тысяч.

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Общественные, некоммерческие организации
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