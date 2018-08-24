СК возбудил ещё одно дело о пытках в колонии в Ярославской области

Москва, , 18:58 — REGNUM Следственный комитет России возбуждено ещё одно уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН Ярославской области после появления в сети нового видео о пытках в ярославской ИК №1, сообщает 24 августа пресс-служба ведомства.

Накануне в сети была опубликована видеозапись, на которой видно как сотрудники колонии бьют заключённых, которые пробегают по коридору исправительного учреждения.

В СК отметили, что при изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

«Главным следственным управлением незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ранее возбужденное региональным управлением СК на основании этого же видео уголовное дело передано в Главное следственное управление «для наиболее полного и объективного расследования». Все дела решено объединить в одно производство.

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