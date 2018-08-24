Интерактивный исторический парк появится в Псковской области

Псков, , 18:39 — REGNUM В Псковской области появится интерактивный исторический парк. Об этом сегодня, 24 августа, на августовском педагогическом совете в Пскове заявил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

По его словам, благодаря усилиям врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова такой парк впервые появится не в городе-миллионнике, а в Пскове.

Митрополит отметил, что проект планируется реализовать уже в 2019 году. Подобные парки созданы в 18 городах России. «Интерактивное путешествие в историю» создают исследователи и историки Русской православной церкви совместно со светскими историками, учеными РАН, МГУ, РГГУ и многих других исторических вузов.

Напомним, сеть мультимедийных исторических парков «Россия — моя история», создаваемая при содействии Патриаршего совета по культуре, пока охватывает лишь крупные города страны. В парках панорамно представлена вся история России с древнейших времен до наших дней. Это и видеоконтент, и интерактивные панорамы, и исторические игры, и цифровые реконструкции с 3D-эффектами. В каждом регионе есть своя оригинальная экспозиция. В 2017 году были открыты 14 новых парков в рамках проекта.

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