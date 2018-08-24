Сальвини: сторонники мигрантов могут голодать – в Италии 5 миллионов бедных

Рим, , 18:28 — REGNUM Сторонники нелегальной миграции могут голодать, «сколько они хотят», правительство страны будет в первую очередь заниматься гражданами Италии, в том числе пятью миллионами бедняков, написал на своей странице в Facebook в пятницу, 24 августа, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

«По данным статистиков, пять миллионов итальянцев живут в абсолютной бедности. В том числе — 1,2 миллиона детей. У них такая «протестная голодовка» — каждый день. И она проходит в полном молчании «сторонников всего хорошего», журналистов и прочих», — написал Сальвини.

Ранее группа оппозиционеров объявила о начале голодовки протеста против решения итальянского правительства не впускать в порт Катании корабль с 177 мигрантами на борту. Голодовка по неясным причинам была прервана, а потом возобновлена.

Как сообщалось ранее, корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. Ранее в пяти европейских странах говорили о готовности принять их, позже эти страны отказались выполнять обещание. По законам ЕС, у стран нет обязанности принимать мигрантов. Корабль стоит в порту Катании, но не выпускает мигрантов на берег. Итальянские политики констатируют, что в этом случае, как и в целом ряде других, Евросоюз не переходит от слов к делу.

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что если власти ЕС не перейдут от слов к делу в помощи Италии в вопросе о нелегальной миграции (вообще и конкретно — с кораблем Diciotti), то возглавляемое им правящее «Движение 5 звезд» не будет голосовать за вариант бюджета страны, предусматривающий выплату 20 млрд евро членских взносов ЕС. Сальвини, в свою очередь, пообещал, что итальянские корабли начнут конвоировать судна с нелегальными мигрантами обратно в Ливию.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.