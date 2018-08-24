Президент Узбекистана планирует преобразовать министерство здравоохранения

Ташкент, , 18:28 — REGNUM В Узбекистане министерство здравоохранения планируют преобразовать в министерство здравоохранения и социального обеспечения, сообщает 24 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на соответствующий проект указа президента республики.

В проекте документа перечисляются достижения в сфере здравоохранения и проблемы, мешающие совершенствовать систему здравоохранения. Кроме того, в проекте указа перечислены направления деятельности нового министерства, в том числе обеспечение приоритета на профилактическую медицину, охрана репродуктивного здоровья и другие направления.

Напомним, 1 августа в министерстве здравоохранения Узбекистана сообщили, что проект концепции по коренному совершенствованию системы здравоохранения разрабатывается совместно со специалистами Всемирной организации здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ поможет Узбекистану реформировать систему здравоохранения