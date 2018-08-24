В ОНФ подготовили «Рабочую тетрадь автора социального проекта»

Калуга, , 18:17 — REGNUM «Молодежка ОНФ» дала старт форуму «Рубеж», участники которого в ходе образовательной программы получают практические навыки по контролю исполнения 12 направлений «майского указа» Президента России. Активную работу по этим направлениям они продолжат в своем регионе после завершения форума. На форум приехали более ста человек с активной жизненной позицией. Это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из всех субъектов РФ, которые уже принимали участие в мероприятиях «Молодежки ОНФ».

Образовательная программа форума состоит из серии ежедневных командообразующих и обучающих мероприятий, в ходе которых участники в том числе встретятся с известными государственными, общественными и политическими деятелями, журналистами и медиаменеджерами, а также экспертами ОНФ.

«Это первый форум «Молодежки ОНФ», на котором проводятся командообразующие мероприятия. Здесь «Молодежка ОНФ» представлена ребятами из всех регионов страны. Будет большое количество методических занятий, связанных с обменом опытом, получением новых знаний и компетенций. У нас и очень большой коллектив спикеров — коучи, тренеры, известные в своем деле люди», — заявил руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.

Руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич подчеркнул, что, форум «Рубеж» — это не только интеллектуальная, но и физическая нагрузка: гребля на каноэ, спортивное ориентирование и многое другое. Финальным испытанием для команд станет преодоление полосы препятствий, где прохождение каждого элемента возможно лишь в составе команды. Все это в комплексе с образовательным блоком направлено на развитие креативного мышления, лидерских качеств, способностей стратегического управления.

24 августа участники форума узнали о работе Движения по 12 приоритетным направлениям «майского указа» президента России, а также прошли интерактивы с экспертами Народного фронта, в ходе которых обсудили задачи «суперуказа», предложения ОНФ в нацпроекты. Ребята получили задание разработать социальный проект по народному контролю за исполнением одного из направлений «майского указа». Через несколько дней определится проект-победитель, который в будущем должен быть доработан и реализован на федеральном уровне.

В этом участникам форума должна помочь «Рабочая тетрадь автора социального проекта». В пособии в доступной форме разъясняется, как активистам спланировать и выполнить общественно значимый проект по одной из 12-ти тем «майского указа» президента. Задача такой рабочей тетради в том числе — предотвратить стратегические ошибки, которые зачастую допускают авторы разных общественных инициатив. Из-за этого хорошие идеи гибнут, а начатые дела сворачиваются на полдороги, отметили эксперты ОНФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Рубеж» проходит в Жуковском районе Калужской области с 23 по 30 августа.

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