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Все школы и детсады Петербурга будут охраняться за счет бюджетных средств

Общество

Профессиональная охрана должна исключить криминальные инциденты в школах

Все школы и детсады Петербурга будут охраняться за счет бюджетных средств
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Охрана

Санкт-Петербург, 24 августа 2018, 17:52 — REGNUM  Охрана всех петербургских школ с 1 сентября 2018 года будет обеспечена полностью за счет бюджета Санкт-Петербурга. С января 2019 года эта норма распространится и на все детские сады. Об этом заявила 24 августа председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева, сообщает издание Смольного «Петербургский дневник».

Как отметила чиновница, охраной школ Петербурга и учреждений дополнительного образования будут заниматься только лицензированные профессиональные охранники. Такая же охрана будет в средних профессиональных образовательных учреждениях. При этом средства родителей на это привлекаться не будут.

Напомним, в январе 2018 года Воробьева сообщила, что в целях безопасности все петербургские школы будут оснащены рамками металлоискателей, турникетами и другими техническими средствами, которые должны предотвратить инциденты, подобные случившимся в ряде российских городов.

В настоящее время все образовательные учреждения города обеспечены физической охраной, а также техническими средствами. Установлены ограждения вокруг школ и детских садов, а также системы видеонаблюдения.

Около половины петербургских школ охраняются частными охранными предприятиями, остальные — теми охранниками, которых нанимают сами школы.

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После ряда криминальных инцидентов в российских школах правительство потребовало перевести все школы на профессиональную охрану.

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