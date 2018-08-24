Из музея Чапаева украли самовар, чебоксарцу продали дым: хроника ЧП

Чебоксары, , 17:29 — REGNUM Основная категория уголовных дел, которые рассматриваются в судах Чувашии, касается преступлений против собственности — как правило, кражи, грабежи. Кроме того, нередко граждане добровольно отдают свои сбережения мошенникам. Так, за минувшие сутки в республике одна мошенница «заработала» 120 тыс. рублей за «продажу» двух мест в детских садах и жилищного сертификата, другой гражданин лишился денег при покупке через интернет «холодного дыма». А в музее Чапаева украли самовар. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 августа, сообщил на пресс-конференции первый заместитель прокурора Чувашии Александр Евграфов.

Данный вопрос был поднят в ходе подведения предварительных итогов участия прокуроров в судебных процессах по уголовным делам. Было отмечено, что порядка 60% рассматриваемых дел составляют преступления против собственности. И текущая сводка происшествий в Чувашии наглядно это демонстрирует. Александр Евграфов озвучил происшествия — в основном это хищения денег и велосипедов, кражи из магазинов. Из необычных похищенных «товаров» — сыр, гаражные металлические ворота, половые доски.

ЧП в минувшие сутки произошло в музее Чапаева, который остался без старинного самовара. В ведомстве считают, что самовар вора заинтересовал, так как его можно сдать как цветмет.

«В музее Чапаева самовар украли путём разбития оконного стекла», — зачитал сводку первый зампрокурора Чувашии.

Много жителей попадаются на уловки мошенников. Так, ищут мошенницу, которая за сутки продала два места в детских садах и жилищный сертификат по программе «Молодая семья» — «заработок» составил 120 тыс. рублей. Встречают и совсем удивительные «товары».

"Кто-то хотел купить холодный дым, перечислил деньги… Неизвестное лицо, используя социальную сеть, под предлогом продажи холодного дыма путём обмана завладело 5,6 тыс. рублей», — сообщил Александр Евграфов, призвав граждан «не быть такими доверчивыми»:

«Утром дым — вечером деньги».

Отметим, по данным полиции, с начала года интернет-мошенники обманули более 400 жителей Чувашии. Правоохранители настоятельно призывают не переводить деньги незнакомым людям, а товары приобретать только в проверенных местах или оплачивать покупки после их получения.