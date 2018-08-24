Фигуранта дела о контрафакте в метро Петербурга выпустили под залог

Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отпустил под залог одного из фигурантов громкого уголовного дела о поставке контрафактного оборудования для нужд СПб ГУП «Петербургский метрополитен».

Как сообщили 24 августа в судебной пресс-службе Петербурга, генеральный директор АО «МК Дизель-энерго»Алексей Лазарев отпущен на свободу под залог в 2 млн рублей. Об этом ходатайствовало следствие, которое ведет ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, Лазарев обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, за что может быть назначено до 10 лет лишения свободы. Сумма хищений средств метрополитена составляет, по версии следствия, более 32 млн рублей.

Как считает следствие, эти деньги были похищены при исполнении в 2015 году договора по модернизации оборудования для четырех резервных дизель-генераторов.

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По версии следствия, в декабре 2015 года Алексей Лазарев и иные лица, при содействии начальника службы материально-технического снабжения СПб ГУП «Петербургский метрополитен» Дениса Руденко, ввели в заблуждение руководство СПб ГУП «Петербургский метрополитен» и заключили договор на выполнение работ по модернизации оборудования метро.

При выполнении этих работ была использована контрафактная продукция, по сильно завышенной стоимости. Метрополитен перечислил за эти работы более 32 млн рублей, которые были похищены злоумышленниками, полагает следствие.

Мера пресечения Руденко, который также был задержан, пока не избрана.

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