Антикоррупционное ведомство Казахстана отчитало МИД за коррупцию

Астана, , 16:50 — REGNUM Агентство Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции отчитало министерство иностранных дел республики за коррупционные скандалы последних лет, сообщает 24 августа издание Zakon. kz со ссылкой на заместителя председателя агентства Олжаса Бектенова.

По его словам, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении бывшего ответственного секретаря МИД, директора хозуправления и ряда других лиц. Сотрудникам министерства были показаны кадры поисковых мероприятий в рамках уголовных дел.

Напомним, в 2014 году глава генерального консульства Казахстана во Франкфурте, а также ряд сотрудников дипломатического ведомства были осуждены за контрабанду сигарет.

Читайте ранее в этом сюжете: При реализации программы занятости в Казахстане было похищено $2,8 млн