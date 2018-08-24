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Антикоррупционное ведомство Казахстана отчитало МИД за коррупцию

Общество

В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении бывшего ответственного секретаря МИД

Астана, 24 августа 2018, 16:50 — REGNUM  Агентство Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции отчитало министерство иностранных дел республики за коррупционные скандалы последних лет, сообщает 24 августа издание Zakon. kz со ссылкой на заместителя председателя агентства Олжаса Бектенова.

По его словам, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении бывшего ответственного секретаря МИД, директора хозуправления и ряда других лиц. Сотрудникам министерства были показаны кадры поисковых мероприятий в рамках уголовных дел.

Напомним, в 2014 году глава генерального консульства Казахстана во Франкфурте, а также ряд сотрудников дипломатического ведомства были осуждены за контрабанду сигарет.

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Коррупция и борьба с ней
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