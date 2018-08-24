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Футбольные фанаты Генуи посвятят 43 минуты тишины жертвам трагедии

Общество

Молчать будут почти весь первый тайм ближайшего матча – число минут молчания равно числу жертв трагедии

Генуя, Италия, 24 августа 2018, 16:45 — REGNUM  Фанаты генуэзского футбольного клуба «Дженоа» проведут в тишине первые 43 минуты ближайшего домашнего матча в чемпионате Италии против «Эмполи», сообщает Il Messaggero в пятницу, 24 августа.

Игра состоится в воскресенье, 26 августа. Болельщики воздержатся от скандирования на протяжении почти всего первого тайма. Число минут молчания равно числу жертв трагедии.

Во вторник, 14 августа, в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

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Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Правительство намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации.

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Обрушения мостов
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