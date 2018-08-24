ОНФ проведет «Урок России» в День знаний во всех регионах страны

Москва, , 16:44 — REGNUM В День знаний Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустит в школах страны масштабную тематическую акцию «Урок России». Она впервые охватит более тысячи школ во всех регионах России, а участие в ней примут более 500 тыс. человек. Известные врачи, артисты, спортсмены и политики придут в школы, где они учились, и расскажут об истории родного края, страны, об истории собственного успеха и дадут ребятам советы, как найти возможности для самореализации. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства просвещения РФ.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы «Урок России» становился все более масштабным и запоминающимся, а главное — более полезным для учеников. Его участники — известные на всю страну люди самых разных профессий: врачи и космонавты, кинозвезды и именитые спортсмены, телеведущие, депутаты Госдумы, сенаторы, министры и многие другие. Это люди, пример которых вдохновляет и мотивирует молодежь. В День знаний они расскажут детям об истории родного края, о том, как им удалось найти близкое душе дело и добиться на этом пути успеха, подтвердив тем самым, что Россия — страна больших возможностей», — заявил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов в ходе форума «Рубеж», который проводит «Молодежка ОНФ» в Калужской области.

Так, знаменитый детский хирург Леонид Рошаль придет в школу № 12 имени В.П. Чкалова в военном городке Чкаловский Московской области, которую онокончил.

Летчик-космонавт СССР Виктор Афанасьев посетит свою школу №8 в Брянске, которая впоследствии была названа его именем.

Ученики волгоградского лицея №5 смогут пообщаться с известной выпускницей их лицея — прыгуньей с шестом, двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой, а биатлонист, олимпийский чемпион Иван Черезов придет в родную школу № 76 в Ижевске.

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проведет урок в своей школе № 22 в городе Химки, народный артист России Андрей Соколов придет к учащимся лицея №1158 в Москве, а известный актер театра и кино Андрей Мерзликин посетит школу в родном Королеве Московской области.

«Урок России» проведет и артист балета Николай Цискаридзе, который придет в Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева расскажет о своем опыте школьникам в Ставрополе.

В акции примут также участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр спорта РФ Павел Колобков, вице-спикер Госдумы, эксперт Центрального штаба ОНФ Петр Толстой.

О том, как благодаря трудолюбию, таланту и настойчивости добиться результатов, побед, изменить к лучшему свою жизнь и жизнь своей страны расскажет Герой России Андрей Красов, который придет в школу №65 в Рязани.

Общероссийский народный фронт впервые инициировал проведение «Урока России» в 2017 году. Тогда в акции приняли участие более 200 тысяч учащихся средних школ в половине регионов страны.

В этом году к акции присоединяются все регионы. Идея проведения такого урока поддержана Министерством просвещения РФ.