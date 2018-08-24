Переводы украинских мигрантов в 3,5 раза превышают инвестиции — эксперт

Киев, , 16:48 — REGNUM Украинские гастарбайтеры переводят в страну все больше денег, но постепенно оставляют себе всё большую часть заработка, заявил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко 24 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Пиковые значения денежных переводов в 2013 году сменились несколькими годами «проседания», но уже в 2017 они «взяли новую высоту», составив рекордные 9,3 млрд долларов. В 3,5 раза больше (!), чем поступающие в страну притоки прямых иностранных инвестиций», — рассказал эксперт.

Устенко отметил падение процента доходов, который украинские гастарбайтеры ежемесячно отправляют на родину:

«Если еще до 2015 года около 83% своего заработка «заробитчане» переводили своим семьям на Украину, то затем эта величина устойчиво снижалась и уже в 2017 году составила 68% от их зарубежного дохода. Такая динамика может сигнализировать, что больше членов семьи среднего «заробитчанина» выехало из Украины».

Напомним, по данным опроса, опубликованным в СМИ Польши, три четверти украинских трудовых мигрантов в этой стране зарабатывают свыше 46 тысяч в рублевом эквиваленте, а чуть менее половины — около 55 тысяч. Как отмечают журналисты, доходы граждан Украины примерно сопоставимы с доходами поляков.

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