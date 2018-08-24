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В Казахстане количество оправданий Верховного суда выросло в 3,6 раза

Общество

Стали чаще выноситься оправдательные приговоры по тяжким и особо тяжким преступлениям

Астана, 24 августа 2018, 16:45 — REGNUM  По итогам первых шести месяцев 2018 года Верховный суд Казахстана вынес 101 оправдательный приговор, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Верховного суда Болат Кальянбеков.

По его словам, в 2018 году стали чаще выноситься оправдательные приговоры по тяжким и особо тяжким преступлениям. За последние две недели Верховный суд рассмотрел 27 уголовных дел и вынес четыре оправдательных приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в республике необходимо продолжить гуманизацию уголовного законодательства.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев: необходимо продолжить гуманизацию уголовного законодательства

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