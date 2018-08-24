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В Ярославле внедорожник парализовал работу детского омбудсмена

Общество

Автомобиль перекрыл вход и въезд в здание, где находится Аппарат Уполномоченного

В Ярославле внедорожник парализовал работу детского омбудсмена
Внедорожник

Ярославль, 24 августа 2018, 16:14 — REGNUM  В Ярославле припаркованный и брошенный Range Rover на полдня фактически парализовал работу Аппарата Уполномоченного по правам ребенка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ворота, ведущие в здание, где находится омбудсмен, оказались «заперты» внедорожником: нельзя было ни въехать туда, ни выехать оттуда. Более того, как сообщают нам граждане, невозможно попасть к Уполномоченному и пешим посетителям, так как калитка тоже была заблокирована автомобилем.

Поиски владельца автомобиля успехом не увенчались.

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Дорожно-транспортные происшествия
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