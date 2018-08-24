В Подмосковье освятят восстановленный храм Рождества Пресвятой Богородицы

Красногорск, , 16:37 — REGNUM В деревне Селёвкино Дмитровского района Московской области 26 августа митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершит чин великого освящения храма Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Благотворительного Фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.

Восстановление святыни началось в 2015 году, когда Благотворительным фондом Московской епархии по восстановлению порушенных святынь была принята благотворительная программа и выделены средства на создание и разработку проекта реставрации, а также производство противоаварийных работ по сохранению данного объекта культурного наследия.

За время реконструкции в церкви были проведены работы по восстановлению кирпичной кладки цокольной части и наружных стен храма, завершены реставрационные работы по белому камню на фасаде, произведены реставрация и усиление внутренних стен. Также был осуществлён комплекс мер по устройству конструкций крыши над всем зданием храма, лестниц, перекрытий.

«К сожалению, несмотря на деятельность Благотворительного фонда Московской епархии в деле восстановления порушенных святынь Подмосковья, последствия разрушений, происшедших в минувшем столетии, настолько значительны, что в Московской области остаются еще 247 руинированных храма, среди которых немало уникальных и древних объектов, которые разрушаются с каждым годом, в результате чего мы можем навсегда утратить огромный пласт культурного наследия», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на восстановление первых десяти из 253 разрушенных храмов Московской области было выделено около 200 млн рублей.

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