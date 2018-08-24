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«Узбекистанские железные дороги» предоставят скидку на проезд

Общество

Скидка будет предоставлена с 31 августа по 4 сентября

«Узбекистанские железные дороги» предоставят скидку на проезд
Эдвард Хоппер. Железнодорожный поезд. 1908

Ташкент, 24 августа 2018, 19:15 — REGNUM  В честь Дня независимости Узбекистана АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанские железные дороги») предоставит 50-процентную скидку на проезд в поездах внутреннего сообщения, сообщили 24 августа в пресс-службе компании.

Скидка будет предоставлена с 31 августа по 4 сентября, в том числе на высокоскоростные поезда Afrosiyob. Организация дополнительных условий для пассажиров выполняется в соответствии с указом президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года стоимость проезда железнодорожным транспортом в Узбекистане увеличилась на 43,8% по сравнению с июлем 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За год в Узбекистане стоимость проезда в поездах увеличилась на 44%

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