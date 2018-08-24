Назарбаев рассказал об улучшении условий в Аральском море

Туркменбаши, Туркмения, , 15:47 — REGNUM С 2010 года в казахстанской акватории Аральского моря уровень воды держится на отметке 42 метра, наблюдается снижение солености воды и восстанавливается кормовая база моря, флора и фауна. Об этом 24 августа сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), сообщили в пресс-службе главы государства.

Назарбаев отметил, что значительных успехов удалось добиться за счет реализации крупного проекта «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря».

Глава государства отметил, что реализация программы улучшила микроклимат и социальные условия для населения. На берегу Аральского моря открыты рыбоперерабатывающие предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в ходе выступления на саммите государств-учредителей МФСА Нурсултан Назарбаев предложил вернуться к созданию Международного водно-энергетического консорциума Туркестана.

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