В Петербурге бизнесмен оплатил тротуар, которого не допросились у властей

Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Жителям новых жилых массивов Калининского района Санкт-Петербурга значительно облегчили дорогу к станции метро «Лесная» и другим объектам притяжения, проложив асфальтовый тротуар вдоль одного из участков проспекта Маршала Блюхера. Ранее здесь не было дороги для пешеходов, и тысячи людей вынуждены были месить грязь вдоль АЗС и стоянок, направляясь к магазинам или метро.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, организатором прокладки тротуара стали не чиновники, а петербургский бизнесмен, руководитель компании Fortgroup Максим Левченко. О том, сколько денег и времени пришлось на это потратить, Левченко рассказал в социальных сетях.

Ранее жители многоэтажного квартала на Кушелевской дороге обращались к городским и районным властям с просьбой благоустроить тропинку по направлению к станции метро, люди даже устраивали массовые прогулки, приглашая журналистов, чтобы показать фактическое отсутствие нормального пути. Однако чиновники ответили, что тротуар здесь может появиться только в ходе реконструкции всего проспекта Маршала Блюхера, сроки которой неизвестны.

Тогда инициативная группа жителей составила обращение на имя Максима Левченко, попросив помощи у бизнеса. Логика просителей была проста — путь к метро пролегает мимо принадлежащего Fortgroup крупного ТРК «Европолис», и его владельцы могли бы проявить заботу о своих потенциальных посетителях, вынужденных пробираться, обходя грязь и лужи. И эта логика сработала: руководство компании согласилось помочь. Однако в эти обещания люди поначалу не поверили, выражая скепсис в социальных сетях относительно умения бизнеса держать слово. Как оказалось, напрасно.

«Мы в «Фортгруп» прикинули расходы и оказалось, что на участок в 300 метров, которые надо заасфальтировать, требуется потратить чуть больше 3 млн рублей. В принципе, дел — на пару-тройку недель работы. Но на согласования, даже с учётом нашего опыта строительства крупных объектов, ушло девять месяцев. И это, заметьте, что администрация Калининского района помогала всем, чем могла!» — рассказал Максим Левченко в своем видеоблоге.

В итоге к середине августа по всем правилам была проложена асфальтовая дорожка, позволяющая людям без проблем добраться до «городских» тротуаров, и благоустроена окружающая территория, высажены деревья и кустарники.

Бизнесмен поблагодарил различные городские ведомства и предприятия, которые помогли появлению пешеходной дороги и добавил:

«Не надо бояться ввязываться в бюрократическую рутину. Сложности забудутся, а по дорожке будут ходить люди. Мелочь, а приятно».

Жители, которые уже активно пользуются новым безопасным путем, высказывают слова благодарности социально ответственному бизнесу.

«Спасибо огромное! Идешь по аллее и чувствуешь себя человеком!» — пишет одна из горожанок.

«Спасибо! На фоне правительственно-административного беспредела и безразличия к людям это яркий пример из области альтернативной реальности», — написала пользовательница соцсети под ником «Анастасия Красильникова».

«Спасибо большое за то, что не остались равнодушны и сделали всё намного лучше, чем мы могли представить!» — разделяет ее настроение пользователь под ником «Наташа Ростова».