Выборы в городскую думу Екатеринбурга пройдут без звезды КВН

Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM Суд оставил без удовлетворения апелляцию актрисы юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой на решение об отмене регистрации её кандидатуры на выборах в городскую думу Екатеринбурга. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

«Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Юлии Михалковой на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, ранее кандидат от «Партии пенсионеров» Рустэм Казыханов подал в Ленинский суд Екатеринбурга иск с требованием отменить регистрацию кандидатуры Михалковой в связи недостаточным количеством набранных ею действительных подписей.

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