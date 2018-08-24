Более 50% студентов ДВФУ пройдут онлайн-курсы в других вузах

Владивосток, , 15:30 — REGNUM Более 12 тысяч студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) примут участие в обучении на онлайн-курсах в других российских высших учебных заведениях в 2018—2019 учебном году, сообщает 24 августа пресс-служба вуза.

«Мы находимся в цифровой среде и развитие онлайн-обучения — это закономерный процесс. Открытые курсы, как новый элемент, будут способствовать повышению доступности и качества высшего образования», — прокомментировала инициативу директор центра онлайн-обучения ДВФУ Елена Карпова.

В программе обучения примут участие эксперты и ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Высшей школы экономики, Университета ИТМО, Университета МИСиС, Московского физико-технического института и других.

Также ДВФУ планирует реализовать ряд собственных онлайн-курсов. В прошлом учебном году программу повышения квалификации «Курсостроение», разработанную в вузе, освоили более 500 преподавателей Дальнего Востока, в том числе 112 из ДВФУ. Слушатели узнали, как использовать дистанционные технологии, самостоятельно разрабатывать онлайн-продукты и продвигать их в школьной или студенческой среде.

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