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Назарбаев предложил создать в Туркестане водно-энергетический консорциум

Общество

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть вопрос постоянной дислокации исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала

Назарбаев предложил создать в Туркестане водно-энергетический консорциум
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Ашхабад, 24 августа 2018, 15:29 — REGNUM  Казахстан предложил вернуться к вопросу создания Международного водно-энергетического консорциума Туркестана, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) в Туркестане. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Назарбаев считает, что учредителям фонда необходимо совершенствовать его организационную структуру и правовую базу, а также рассмотреть вопрос постоянной дислокации исполнительного комитета фонда.

Президент Казахстана добавил, что пришло время автоматизации системы управления, распределения и учета водных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в ходе заседания глав государств-учредителей МФСА президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что странам региона необходимо создать правовой механизм, учитывающий интересы стран в вопросах управления водными ресурсами.

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